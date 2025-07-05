Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Hanya Ditemani Anak Kecil, Ibu Hamil Ini Pilih Melahirkan di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati

Miftahudin , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |20:44 WIB
Hanya Ditemani Anak Kecil, Ibu Hamil Ini Pilih Melahirkan di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati
Ibu ini piliih melahirkan di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati (foto: dok Okezone)
A
A
A

CIREBON - Seorang wanita hamil berusia 38 tahun mendadak menjadi perhatian warga setelah memilih lokasi tak lazim untuk melahirkan, yakni di halaman parkir kompleks Makam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (5/7/2025) dini hari.

Peristiwa ini mengundang rasa penasaran warga yang melihat sang ibu meringis kesakitan sambil memegangi perutnya. Ironisnya, saat kejadian, ia hanya ditemani oleh seorang anak kecil, tanpa kehadiran suami maupun keluarga lainnya.

Melihat kondisi tersebut, warga sekitar langsung berinisiatif memberikan bantuan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Jati.

Kapolsek Gunung Jati, AKP M. Komarudin mengatakan, pihaknya langsung menuju lokasi dan segera mengevakuasi wanita tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

“Ibu itu terlihat kesakitan dan terus meringis. Kami langsung bawa ke RS Sumber Hurip untuk penanganan lebih lanjut,” ujar AKP Komarudin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/618/3168672//wanita_hamil-I4ek_large.jpg
Kapan Waktu Membaca Hanna Waladat Maryam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/629/3168586//ibu_hamil-e4i7_large.jpg
Apakah Ibu Hamil Dilarang Melihat Gerhana Bulan Total? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/525/3163235//corebon-JhXY_large.jpg
Awas, Ribuan Warga Kota Cirebon Ancam Demo Tolak Kenaikan PBB hingga 1.000%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/525/3162698//hetta-l9sJ_large.jpg
Bupati Pati Jadi Perbandingan, Kini Persoalan Sama Menghantui Kota Cirebon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/611/3162441//bumil-1DZL_large.jpg
Waspada! Ini Kandungan Skincare yang Tak Boleh Dipakai Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160809//penumpang_pesawat-cY6x_large.jpg
Ibu Hamil Naik Pesawat? Simak Tips dan Syaratnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement