Hanya Ditemani Anak Kecil, Ibu Hamil Ini Pilih Melahirkan di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati

CIREBON - Seorang wanita hamil berusia 38 tahun mendadak menjadi perhatian warga setelah memilih lokasi tak lazim untuk melahirkan, yakni di halaman parkir kompleks Makam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (5/7/2025) dini hari.

Peristiwa ini mengundang rasa penasaran warga yang melihat sang ibu meringis kesakitan sambil memegangi perutnya. Ironisnya, saat kejadian, ia hanya ditemani oleh seorang anak kecil, tanpa kehadiran suami maupun keluarga lainnya.

Melihat kondisi tersebut, warga sekitar langsung berinisiatif memberikan bantuan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Jati.

Kapolsek Gunung Jati, AKP M. Komarudin mengatakan, pihaknya langsung menuju lokasi dan segera mengevakuasi wanita tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

“Ibu itu terlihat kesakitan dan terus meringis. Kami langsung bawa ke RS Sumber Hurip untuk penanganan lebih lanjut,” ujar AKP Komarudin.