Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Pernyataan Kapolda Papua Terkait Prajurit Kostrad Gugur Diserang KKB

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |04:22 WIB
4 Pernyataan Kapolda Papua Terkait Prajurit Kostrad Gugur Diserang KKB
KKB teroris. (Ist)
A
A
A

 

JAYAPURA - Sebanyak 6 prajurit dari Satgas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) gugur di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, akibat diserang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri meminta anggota Polri tidak terpancing dengan gangguan KKB karena berisiko. Berikut faktanya, sebagaimana dirangkum pada Sabtu (2/12/2023) :

1. Berisiko

Irjen Mathius Fakhiri meminta jajarannya tidak mengejar KKB teroris karena berisiko. Hal itu lantaran jarak Distrik Paro jauh.

"Jarak dari Distrik Paro dan Distrik Kenyam sangat jauh sehingga kami minta para Kapolres tidak perlu mengejar KKB karena itu akan sangat berisiko," katanya di Jayapura, Jumat (12/1/2023).

2. Pos Tidak Diserang

Fakhiri menyebut, kasus penembakan oleh KKB terhadap Pos TNI di Distrik Paro yang mengakibatkan dua anggota TNI meninggal saat itu bukan diserang, melainkan terjadi gangguan.

"Jika dikatakan bahwa Pos TNI diserang sebenarnya tidak, tapi terjadi gangguan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kapolda Papua KKB Teroris KKB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/340/3187139//kkb-bZR8_large.jpg
Kronologi Dua Pekerja Dibunuh KKB Secara Sadis saat HUT OPM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187043//pekerja_gaharu_di_yahukimo_diserang_otk-PhTm_large.jpg
Camp Pekerja Gaharu di Yahukimo Diserang OTK, Dua Orang Tewas Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186771//kkb-iqAd_large.jpg
Rekam Jejak Berdarah Komandan KKB Iron Heluka, Bakar Gedung Samsat dan Terlibat Pembunuhan Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186726//kkb-sNRm_large.jpg
Breaking News! Komandan KKB Paling Bengis Iron Heluka Ditangkap saat Bakar Ruko Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185273//kkb-bip6_large.jpg
Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184942//kkb-Ah13_large.jpg
Pekerja Bangunan Gereja Tewas Dibantai KKB, Luka Bacok di Leher
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement