Ganjar Blusukan ke Pasar dan CFD di Kupang, Warga Antusias Sampaikan Aspirasi

KUPANG - Ganjar Pranowo, Capres 2024 nomor urut 3 menikmati pagi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan menyapa warga di acara Car Free Day, Sabtu (2/12/2023). Dalam kesempatan itu, ia juga menyempatkan diri untuk blusukan ke Pasar Inpres Naikoten I.

Ganjar menemui dan berbincang langsung dengan para pedagang terkait harga kebutuhan pokok seperti gula hingga beras. Mayoritas pedagang mengeluhkan adanya kenaikan harga bahan pokok.

BACA JUGA:

Hasni, seorang pedagang Pasar Inpres Naikoten mengatakan bahwa kehadiran Ganjar membuatnya kaget sekaligus senang. Karena, ia dapat langsung menyampaikan aspirasi pedagang kecil.

"Iya, harga-harga banyak yang naik. Tadi kami sampaikan ke Pak Ganjar," katanya.

BACA JUGA:

Dengan bertemu calon presiden, ia berharap nantinya ada kebijakan yang menjadikan harga bahan pokok stabil.

"Harapannya harga murah dan stabil," lanjutnya.

Siprimisa, pedagang lain menambahkan bahwa harga bahan pokok naik rata-rata Rp1.000 rupiah dari harga semula.

"Seperti harga cabai sekarang Rp55.000,” tuturnya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo menyampaikan dirinya menemui ada beberapa harga bahan pokok yang masih melambung seperti beras dan gula.