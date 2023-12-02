Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Momen Ganjar Bikin Heboh Warga dan Pedagang Kuliner Kampung Solor Kupang

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |11:12 WIB
Momen Ganjar Bikin Heboh Warga dan Pedagang Kuliner Kampung Solor Kupang
Ganjar sapa pedagang di Kupang/Foto: ist
KUPANG - Suasana Pasar Malam Kuliner Kampung Solor Kota Kupang tiba-tiba heboh saat Ganjar Pranowo singgah untuk makan malam, Jumat (1/12/2023). Warga dan pedagang kaget dan tidak menyangka Capres nomor urut 3 itu memilih menyantap makanan seafood di warung tenda.

Setelah seharian bersafari di sejumlah tempat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mantan Gubernur Jawa Tengah itu masih menyempatkan diri menyapa pedagang kecil sembari makan malam dengan sederhana.

Ia memesan ikan laut bakar dan menikmatinya sambil melayani foto bareng warga dan pedagang. Bahkan seringkali membalas sapaan warga dengan senyum dan ekspresi humor.

Ketua Paguyuban Pasar Malam Kampung Solor, Husain Basir mengaku bangga karena tempatnya mencari rezeki didatangi calon orang nomor satu di Indonesia.

"Senang karena Pak Ganjar mau mampir ke pasar kami. Wah, tidak menyangka," katanya.

Kehadiran Ganjar, menurutnya, bisa menjadi magnet tersendiri bagi pusat kuliner seafood kaki lima di Kota Kupang tersebut.

"Besok bisa semakin ramai kalau habis didatangi Capres," lanjutnya.

Sama halnya dengan pedagang lain, Damayanti. Ia merasa bahagia bukan kepalang melihat sosok politikus berambut putih itu secara langsung.

Advertisement