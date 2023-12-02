Advertisement
HOME NEWS JABAR

Hadiri Istighosah di Ponpes Assalafiah Cirebon, Yenny Wahid: Ganjar-Mahfud Komitmen Majukan Pesantren

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |11:06 WIB
Hadiri Istighosah di Ponpes Assalafiah Cirebon, Yenny Wahid: Ganjar-Mahfud Komitmen Majukan Pesantren
Yenny Wahid/Foto: Ist
A
A
A

 

CIREBON- Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang dikenal dengan Yenny Wahid melakukan silaturahmi sekaligus memberikan ceramah ilmiah dalam acara Istighosah Akbar di Pondok Pesantren Assalafiah, Ciwaringin Cirebon, Jawa Barat, Jumat (1/12/2023) malam.

Yenny Wahid mengatakan acara Istighosah dan Berdoa bersama bagi keselamatan bangsa ini sekaligus untuk menyongsong sebuah agenda nasional yang sangat penting yaitu Pemilu 2024.

 BACA JUGA:

"Tentunya kita berharap semua proses berjalan lancar, kemudian bangsa Indonesia bisa memilih pemimpin yang akan memimpin Indonesia untuk mencapai zaman keemasan nanti," kata Yenny Wahid.

Direktur Wahid Fondation ini mengungkapkan bahwa dirinya selaku pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar - Mahfud, dirinya banyak melakukan silaturahmi terutama dengan para kiai, dengan para penggerak keumatan di tingkat akar rumput untuk menyamakan persepsi agar bisa bersama-sama memilih pemimpin yang bisa bergerak cepat dan juga punya semangat untuk melakukan penegakan hukum di Indonesia.

 BACA JUGA:

"Tentunya kita ingin agar basis suara nahdliyyin di sini, basis suara Islam di sini, bisa kemudian bersama-sama memenangkan pasangan Ganjar -Mahfud," harap Yenny Wahid.

Putri Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid ini menjelaskan bahwa pasangan Ganjar - Mahfud adalah pasangan yang punya komitmen yang sangat besar untuk memajukan dunia pesantren.

"Salah satunya bahwa pasangan Ganjar - Mahfud ini akan menyamakan status ijazah pesantren. Selama ini kan santri lulusan Ma'had Ali ijazahnya tidak diakui sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan," katanya.

Selain itu, ada program santripreneur untuk mendukung kewirausahaan berbasis pesantren, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan juga kredit khusus untuk pesantren.

"Sehingga bisa mengembangkan ekonomi, terutama ekonomi berkelanjutan di lingkungan pesantren," ujarnya.

