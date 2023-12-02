Ganjar dan TGB Bakal Menikmati Malam Minggu Bersama Milenial dan Gen Z di Lombok

Ganjar dan TGB lewati malam minggu di Lombok/Foto: Istimewa

BIMA - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB HM Zainul Majdi mendampingi kampanys Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo di Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (2/12/2023).

Capres yang diusung Partai Perindo bersama PDIP, PPP dan Partai Hanura itu terbang langsung dari Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah melakukan berbagai agenda kampanye di daerah tersebut.

TGB yang juga Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mendarat lebih awal di Bandara Sultan Salahuddin, Bima untuk menyambut Ganjar Pranowo.