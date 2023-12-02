Masyarakat Antusias Diskusi Santai Bareng Sandi Uno dan Alam Ganjar

MAKASSAR - Sandiaga Salahuddin Uno dan Muhammad Zinedine Alam Ganjar hadir bersama dalam kegiatan Coffee Break; Diskusi Santai dan Inspiratif di Naf Space, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 1 Desember 2023 malam.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Sandination atau Sandi Uno for a better Nation merupakan program pengembangan diri untuk masyarakat terutama generasi muda untuk mengembangkan kemampuan di bidang kepemimpinan dalam karir dan bisnis.

Program tersebut bertujuan untuk menciptakan pemimpin masa depan yang kompeten dan berintegritas binaan Sandiaga S Uno.

Puluhan masyarakat mulai dari mahasiswa hingga ibu-ibu muda memadati kedai kecil tersebut. Mereka pun tampak antusias mengikuti diskusi yang menghadirkan anak Capres 2024 nomor urut 3 itu.

Salah satu warga asal Pare-Pare, Aulia Mustika (19) mengaku senang dapat bertemu langsung dengan Alam Ganjar.

"Rasanya bahagia dan bangga sangat senang bisa ketemu dengan Mas Alam. Apalagi mas Alam termasuk anak muda yang berprestasi, pokoknya bangga dengan Mas Alam," kata Aulia.