Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Masyarakat Antusias Diskusi Santai Bareng Sandi Uno dan Alam Ganjar

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |04:05 WIB
Masyarakat Antusias Diskusi Santai Bareng Sandi Uno dan Alam Ganjar
Alam Ganjar (Foto: MPI)
A
A
A

MAKASSAR - Sandiaga Salahuddin Uno dan Muhammad Zinedine Alam Ganjar hadir bersama dalam kegiatan Coffee Break; Diskusi Santai dan Inspiratif di Naf Space, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 1 Desember 2023 malam.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Sandination atau Sandi Uno for a better Nation merupakan program pengembangan diri untuk masyarakat terutama generasi muda untuk mengembangkan kemampuan di bidang kepemimpinan dalam karir dan bisnis.

Program tersebut bertujuan untuk menciptakan pemimpin masa depan yang kompeten dan berintegritas binaan Sandiaga S Uno.

Puluhan masyarakat mulai dari mahasiswa hingga ibu-ibu muda memadati kedai kecil tersebut. Mereka pun tampak antusias mengikuti diskusi yang menghadirkan anak Capres 2024 nomor urut 3 itu.

Salah satu warga asal Pare-Pare, Aulia Mustika (19) mengaku senang dapat bertemu langsung dengan Alam Ganjar.

"Rasanya bahagia dan bangga sangat senang bisa ketemu dengan Mas Alam. Apalagi mas Alam termasuk anak muda yang berprestasi, pokoknya bangga dengan Mas Alam," kata Aulia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement