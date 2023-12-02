Singgung Makanan Khas Jeneponto, Sandiaga Uno: Sama dengan Ayahnya Mas Alam

MAKASSAR - Sandiaga Salahuddin Uno dan Muhammad Zinedine Alam Ganjar hadir bersama dalam kegiatan Coffee Break; Diskusi Santai dan Inspiratif di Naf Space, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (1/12/2023) malam.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Sandination atau Sandi Uno for a better Nation merupakan program pengembangan diri untuk masyarakat terutama generasi muda untuk mengembangkan kemampuan di bidang kepemimpinan dalam karir dan bisnis.

Program tersebut bertujuan untuk menciptakan pemimpin masa depan yang kompeten dan berintegritas binaan Sandiaga S Uno.

Pada kesempatan itu, Sandiaga Uno mengajak salah satu pemuda untuk menyebutkan makanan khas Jeneponto, Sulawesi Selatan. "Apa nama makanan favorit dari Jeneponto?," ucap Sandi.

Lantas pemuda tersebut menjawab 'Ganja' atau gantala jarang. Di mana makanan ini mirip coto yang berbahan dasar daging kuda lalu dimasak menggunakan air dan garam.

"Salah satu produk kuliner, Jeneponto yang kebetulan sama dengan nama ayahnya Mas Alam (Ganjar) supaya bisa berlari secepat kuda," ucap Sandi disambut dengan tepukan tangan para peserta Sandination.