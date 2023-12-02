Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Senang Diskusi Bareng Alam Gajar, Sandiaga Uno: Anak Muda yang Peduli Isu di Sekitar Kita

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |03:43 WIB
Senang Diskusi Bareng Alam Gajar, Sandiaga Uno: Anak Muda yang Peduli Isu di Sekitar Kita
Alam Ganjar (Foto: MPI)
A
A
A

MAKASSAR - Sandiaga Salahuddin Uno dan Muhammad Zinedine Alam Ganjar hadir bersama dalam kegiatan Coffee Break; Diskusi Santai dan Inspiratif di Naf Space, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 1 Desember 2023 malam.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Sandination atau Sandi Uno for a better Nation merupakan program pengembangan diri untuk masyarakat terutama generasi muda untuk mengembangkan kemampuan di bidang kepemimpinan dalam karir dan bisnis.

Program tersebut bertujuan untuk menciptakan pemimpin masa depan yang kompeten dan berintegritas binaan Sandiaga S Uno.

Pada kesempatan itu, Sandiaga mengaku senang dapat melakukan diskusi santai bersama Alam. Sehingga kampanye politik yang dilakukannya tidak terlalu tegang.

"Saya memang sudah menyusun jadwal kampanye sampai tanggal 14 Februari 2023 saya sudah mengajukan cuti dan menyesuaikan jadwal tapi memang sama Alam ini enjoy banget karena enggak terlalu tegang," kata Sandi.

Menurutnya, kampanye bersama Alam justru dibutuhkan untuk menggaet generasi muda. Di mana pada pemilu 2024 ini diperkirakan ada sebanyak 57% pemilih dari kalangan muda.

"Kalau kampanye-kampanye yang terlalu tegang itu justru tidak disukai oleh teman-teman anak-anak Gen Z dan milenial. Kita jadi sangat efektif kita bisa menyampaikan kepada anak-anak muda pemikiran kita, mudah-mudahan bisa kita jawab dengan peran dan partisipasi anak muda dalam proses demokrasi kita,"katanya.

Halaman:
1 2
      
