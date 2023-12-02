Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Pranowo: NTT Sumber Dayanya Hebat tapi Ada Banyak Kemiskinan di Sini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |03:21 WIB
Ganjar Pranowo: NTT Sumber Dayanya Hebat tapi Ada Banyak Kemiskinan di Sini
Capres Perindo Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
KUPANG - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengungkapkan pandangannya soa Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, wilayah yang berada Timur Indonesia itu memiliki sumber daya yang hebat, namun masih banyak kemiskinan yang terjadi

"NTT ini sumber dayanya hebat, tapi kami berada jauh di bawah remot area. Apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak kemiskinan terjadi di sini," ucap Ganjar di Kupang, NTT, Jumat (1/12/2023).

Ganjar menyebut, kemiskinan juga terjadi di Jawa tengah. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan menurutnya adalah melalui pemberian, tapi tentu tidak bisa terus menerus dilakukan.

"Apakah kita akan memilih kemudian untuk memberikan bantuan yang sifatnya charity? Jawabannya boleh dan iya, tapi apakah terus-menerus? Tentu tidak," ungkapnya.

"Maka yang sudah tidak bisa bekerja, sudah senior, sudah pensiun orang tua kita dan tidak mampu, keluarganya tidak mampu, maka negara yang harus mengambil alih, negara yang harus melindungi," imbuh Ganjar.

