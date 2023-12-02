Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pede Hadapi Debat Pilpres Perdana, Ganjar Pranowo: Insyaallah Tak Terlalu Sulit

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |03:14 WIB
<i>Pede</i> Hadapi Debat Pilpres Perdana, Ganjar Pranowo: Insyaallah Tak Terlalu Sulit
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

KUPANG - Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku siap menjalani debat capres-cawapres yang akan digelar lima kali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dirinya cukup percaya diri (pede), untuk debat pertama yang digelar 14 Desember 2023 bertema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.

Ganjar mengatakan, pasangannya Mahfud MD sangat berpengalaman di bidang hukum. Apalagi soal materi pemberantasan korupsi yang telah menjadi program prioritasnya ketika nanti terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di pemilu 2024.

"Mitra saya kan Pak Mahfud. Insyaallah tidak terlalu sulit karena kita sama-sama melakukan gerakan antikorupsi," ucap Ganjar di La Cove, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/12/2023).

Dia menyebut akan tampil maksimal, karena debat tersebut akan ditonton seluruh rakyat Indonesia. Dirinya juga akan memberikan jawaban yang terbaik seperti debat-debat yang sebelumnya pernah dilakoni.

"Kan saya pernah debat," ucapnya.

