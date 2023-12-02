Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sebagai Calon Ibu Negara, Siti Atikoh Dikenal Sosok Menginspirasi dan Dicintai

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |03:05 WIB
Sebagai Calon Ibu Negara, Siti Atikoh Dikenal Sosok Menginspirasi dan Dicintai
Siti Atikoh (Foto: MPI)
A
A
A

BANDA ACEH - Istri calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tidak pernah luput dari perhatian publik atas segala sikap baiknya. Kebaikannya ini mendapat pujian dari masyarakat yang datang dalam Munas Pramuka XI di Banda Aceh.

Wika Bintang selaku Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Kwarda Jawa Tengah menyampaikan bahwa jika Siti Atikoh merupakan sosok yang sangat menginspirasi dan dicintai oleh banyak orang.

"Kak Atikoh itu serba bisa dan beliau ketika dekat dengan pramuka, itu luar biasa. Bagaimana beliau menginspirasi pramuka di Jawa Tengah itu saya kira perlu menjadi contoh bagi kami ini semua. Kak Atikoh benar-benar tokoh yang dicintai dan tokoh yang menginspirasi," kata Wika Bintang saat ditemui di Munas Pramuka XI, Jumat (1/12/2023).

Tidak hanya sampai di situ saja, Wika Bintan juga membeberkan perjuangan Siti Atikoh selama menjadi Ketua Kwarda Jawa Tengah.

"Beliau itu di bidang sosial, lingkungan, dan kebencanaan sangat luar biasa. Tidak saja sebagai donatur, tetapi beliau turun ke lapangan," kata Wika Bintang.

Salah satu contohnya yakni kala Covid-19. Wika Bintang menyampaikan jika Siti Atikoh terjun langsung ke 22 Rumah Sakit untuk membagikan APD di sulitnya APD. Tidak hanya itu saja, Siti Atikoh pun turut membagikan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement