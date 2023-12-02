Sebagai Calon Ibu Negara, Siti Atikoh Dikenal Sosok Menginspirasi dan Dicintai

BANDA ACEH - Istri calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tidak pernah luput dari perhatian publik atas segala sikap baiknya. Kebaikannya ini mendapat pujian dari masyarakat yang datang dalam Munas Pramuka XI di Banda Aceh.

Wika Bintang selaku Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Kwarda Jawa Tengah menyampaikan bahwa jika Siti Atikoh merupakan sosok yang sangat menginspirasi dan dicintai oleh banyak orang.

"Kak Atikoh itu serba bisa dan beliau ketika dekat dengan pramuka, itu luar biasa. Bagaimana beliau menginspirasi pramuka di Jawa Tengah itu saya kira perlu menjadi contoh bagi kami ini semua. Kak Atikoh benar-benar tokoh yang dicintai dan tokoh yang menginspirasi," kata Wika Bintang saat ditemui di Munas Pramuka XI, Jumat (1/12/2023).

Tidak hanya sampai di situ saja, Wika Bintan juga membeberkan perjuangan Siti Atikoh selama menjadi Ketua Kwarda Jawa Tengah.

"Beliau itu di bidang sosial, lingkungan, dan kebencanaan sangat luar biasa. Tidak saja sebagai donatur, tetapi beliau turun ke lapangan," kata Wika Bintang.

Salah satu contohnya yakni kala Covid-19. Wika Bintang menyampaikan jika Siti Atikoh terjun langsung ke 22 Rumah Sakit untuk membagikan APD di sulitnya APD. Tidak hanya itu saja, Siti Atikoh pun turut membagikan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan.