Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Siti Atikoh Kunjungi Pameran Hasil Hutan Bukan Kayu saat Hadiri Munas Pramuka

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |02:59 WIB
Siti Atikoh Kunjungi Pameran Hasil Hutan Bukan Kayu saat Hadiri Munas Pramuka
Siti Atikoh kunjungi pameran hasil hutan bukan kayu saat hadiri Munas Pramuka di Aceh
A
A
A

BANDA ACEH - Istri calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh turut menghadiri acara Munas Pramuka XI di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Jumat (1/12/2023).

Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh tidak lupa untuk mengunjungi salah satu tenant yang ada di acara tersebut.

Siti Atikoh terlihat memasuki pameran yang menjajakan berbagai macam hasil hutan bukan kayu. Di dalam tenant tersebut, ada berbagai macam hasil hutan bukan kayu. Sebagaimana kebanyakan masyarakat ketahui, hasil hutan hanya kayu yang akhirnya diolah menjadi furniture.

Namun, pada kenyataanya ada banyak sekali hasil hutan yang sangat bermanfaat untuk hidup. Seperti yang ditemukan Siti Atikoh kala berkunjung ke salah satu tenant di Munas Pramuka XI. Di tempat ini, dirinya berkenalan dengan janeng, jernang, serbuk pasar bumi, hingga gondorukem.

Semua bahan tersebut ada yang bisa dijadikan bumbu masakan, ada pula yang digunakan sebagai ramuan herbal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement