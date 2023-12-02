Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |03:27 WIB

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |03:27 WIB
Kampanye di NTT, Ganjar Pranowo: Banyak Aspirasi Mesti Kita Selesaikan
Ganjar Pranowo kampanye di NTT (Foto: MPI)
A
A
A

KUPANG - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo telah selesai melakukan kampanye di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jum'at (2/11/2023). Pria berambut putih itu mengaku menyerap berbagai macam aspirasi dari elemen tokoh agama, mahasiswa dan warga Kupang.

"Ada banyak sekali aspirasi yang kita kumpulkan, karena ada beberapa aspirasi yang sama yang mesti kita selesaikan," ucap Ganjar, La Cove, Kupang, NTT.

Dia mengatakan, keluhan masyarakat Kupang tidak jauh beda dengan warga Merauke ketika dirinya memulai kampanye perdana pada Selasa 28 November 2023. Masyarakat NTT juga menginginkan agar ketika terpilih sebagai presiden Ganjar harus mengedepankan pendidikan.

"Memang aspirasi masih sama (seperti di Merauke) ya masih kesehatan, masih soal pendidikan harga kebutuhan pokok yang naik begitu, ya kalau petani pupuk, kita belum ketemu kelompok nelayan meski kita sudah tahu. Nah besok kita akan coba mendengarkan di tempat yang lain," ucapnya.

"Tadi sih banyak yang lebih substantif juga menyampaikan cara merawat keindonesiaan. Wow keren itu, adalah fondasi penting yang dilakukan," sambungnya.

