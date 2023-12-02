Sandiaga Uno: Bersama Mas Alam Bergerak Maju Bikin Bangga Indonesia

MAKASSAR - Sandiaga S Uno dan Muhammad Zinedine Alam Ganjar hadir bersama dalam kegiatan Coffee Break; Diskusi Santai dan Inspiratif di Naf Space, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 1 Desember 2023 malam.

Sandiaga Uno melantunkan satu pantun yang membuat peserta bertepuk tangan.

"Cikampek Tasikmalaya

Anak muda jangan berhenti berkarya

Bersama Mas Alam bergerak maju bikin bangga Indonesia," ucap Sandi.

Sandiaga mengaku senang dapat melakukan diskusi santai bersama Alam Ganjar. Sehingga kampanye politik yang dilakukannya tidak terlalu tegang.

"Saya memang sudah menyusun jadwal kampanye sampai tanggal 14 Februari 2023 saya sudah mengajukan cuti dan menyesuaikan jadwal tapi memang sama Alam ini enjoy banget karena enggak terlalu tegang," kata Sandi.

Menurutnya, kampanye bersama Alam justru dibutuhkan untuk menggaet generasi muda. Dimana pada pemilu 2024 ini diperkirakan ada sebanyak 57% pemilih dari kalangan muda.

"Kalau kampanye-kampanye yang terlalu tegang itu justru tidak disukai oleh teman-teman anak-anak gen Z dan milenial. Kita jadi sangat efektif kita bisa menyampaikan kepada anak-anak muda pemikiran kita, mudah-mudahan bisa kita jawab dengan peran dan partisipasi anak muda dalam proses demokrasi kita,"katanya.