HOME NEWS SULSEL

Beda dengan Kandidat Lain Kerap Kampanye di Pulau Jawa, Ganjar: Indonesia Bukan Hanya Jawa

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |22:25 WIB
Beda dengan Kandidat Lain Kerap Kampanye di Pulau Jawa, Ganjar: Indonesia Bukan Hanya Jawa
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
KENDARI - Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo kerap melakukan kampanye di luar Pulau Jawa. Hal itu tentu berbeda dengan kandidat pasangan capres-cawapres lain.

Baginya, Indonesia bukan hanya Pulau Jawa belaka. Atas dasar itu, ia merasa harus berkeliling Indonesia di luar Pulau Jawa.

"Indonesia bukan Jawa. Sehingga harus tetap berkeliling ke semua tempat," kata Ganjar di sela-sela kampanyenya di Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023).

Sekedat informasi, pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memang kerap melakukan kampanye di luar Pulau Jawa.

