Ditanya Soal Akses Modal UMKM, Ganjar Janji Berikan KUR dengan Bunga Rendah

KENDARI - Ganjar Pranowo menjabarkan program kredit usaha rakyat (KUR) yang pernah dia jalankan saat menjadi Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Hal itu dia ungkapan di acara silaturahmi bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023).

“Saya punya pengalaman, saya waktu menjadi Gubernur punya pengalaman membuat skema kredit khusus untuk perempuan, bahkan banyak perempuan-perempuan baru memulai usaha,” tutur Ganjar.

Hal itu pun merespon keluhan warga Kendari yang menyatakan bahwa banyak perempuan Kendari yang ingin mengelola usaha mikro kecil menengah (UMKM), namun terkendala akses modal. Ganjar menerangkan bahwa skema Kredit Lapak di Jawa Tengah ini bisa diterapkan di tingkat nasional.

“Suku bunganya 2 persen. Mahal apa murah? Bukan murah bu, itu murah banget. Setahun 2 persen. Dan ibu-ibu yang di pasar yang memanfaatkan, inilah tindakan khusus untuk perempuan,” imbuhnya.