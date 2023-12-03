Alam Ganjar Murah Senyum, Warga Toraja Mantap Pilih Capres Nomor Urut 3

TORAJA - Hari ketiga kunjungan putra Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, Muhammad Zinedine Alam Ganjar ke Sulawesi Selatan, mengunjungi Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, Minggu (3/12/2023).

Usai menyantap makan siang di sebuah restoran, Alam singgah ke Kuburan Londa Toraja untuk berkeliling dan studi wisata. Kemudian kunjungannya dilanjutkan ke desa Ke'te Kesu, salah satu desa tradisional yang tidak pernah mengalami perubahan sejak pertama kali berdiri sejak 400 tahun lalu.

Kehadiran, Alam rupanya menyita sejumlah perhatian warga desa Ke'te Kesu. Salah satunya adalah Vino (41), sungguh terkesan dengan kepribadian Alam yang murah senyum dan sopan.

"Kalau dilihat memang anaknya baik dia murah senyum, bicara juga sama orang bagus bagus kesannya sama kita,"ucap Vino kepada MNC Portal.

Dia pun semakin mantap untuk memilih ayah Alam, yakni Ganjar Pranowo yang menjadi Calon Presiden (capres) bernomor urut 3. Kehadiran Alam diharapkan dapat menjadikan industri kreatif Toraja semakin berkembang.

"Mudah-mudahan Pak Ganjar nantinya dapat membantu UMKM di sini supaya lebih maju karena pemerintah masalah promosi di daerah ini kurang mudah-mudahan Pak Ganjar nantinya bisa melihat dan mempromosikan lagi," katanya.

"Mudah-mudahan jadi presiden 2024 karena saya mau pilih itu," ucap Mama Vino dengan mantap.