Pemuda Penting Terlibat Dalam Politik, Ganjar: Maka Saya Bilang Ayo Terlibat, Jangan Golput

KENDARI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai, peran pemuda sangat penting dalam politik. Apalagi, ia merasa, tingkat literasi pemuda sangat tinggi akan politik.

"Hanya emang para politisi itu musti lebih banyak mendengar mereka, karena ada gagasan-gagasan yang sangat baru yang mungkin politisi tidak tahu. Itulah akomodasi yang bisa diberikan sehingga mereka nanti tidak apiori," kata Ganjar saat ditemui di Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023).

Menurutnya, pemuda melihat politik itu suatu hal yang agung. Apalagi, ia merasa, melalui politik bisa terakomodasi suatu kepentingan

"Itulah pendidikan yang harus tau. Maka saya bilang ayo ikut, ayo terlibat, ayo jangan golput, sampaikan suara mu" kata Ganjar.

"Maka biasanya saya akhiri dengan sesuatu yang ekstrem, mau ga jadi timses? Untuk mereka bisa tau sebenarnya ini sesuatu yang challenging dan mereka bisa memanfaatkan, ada tantangannya. Kalau ga mau, yaudah mungkin jadi pemilih pasif, tetapu kalo mau kamu akan saya kader," tambahnya.

(Awaludin)