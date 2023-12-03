Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Ini Jurus Ganjar Pranowo Kembangkan SDM di Bidang Olahraga

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |22:44 WIB
Ini Jurus Ganjar Pranowo Kembangkan SDM di Bidang Olahraga
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

KENDARI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai, pembangunan sistem informasi olahraga menjadi kunci agar bisa mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di bidang olahraga.

Pernyataan itu, disampaikan Ganjar saat obrol santai bareng Ganjar generasi Z dan milenial di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023).

Pernyataan itu, bermula kala Ganjar ditanya oleh seorang atlet lari muda asal Kendari, Ayu mengenai cara mengembangkan SDM di bidang olahraga.

"Satu yang perlu dibangun adalah sistem informasi olahraga. Timbalannya salah satunya adalah atlet. Atlet itu (enggak) lama dan usianya terbatas," tutur Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement