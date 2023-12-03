Ini Jurus Ganjar Pranowo Kembangkan SDM di Bidang Olahraga

KENDARI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai, pembangunan sistem informasi olahraga menjadi kunci agar bisa mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di bidang olahraga.

Pernyataan itu, disampaikan Ganjar saat obrol santai bareng Ganjar generasi Z dan milenial di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023).

Pernyataan itu, bermula kala Ganjar ditanya oleh seorang atlet lari muda asal Kendari, Ayu mengenai cara mengembangkan SDM di bidang olahraga.

"Satu yang perlu dibangun adalah sistem informasi olahraga. Timbalannya salah satunya adalah atlet. Atlet itu (enggak) lama dan usianya terbatas," tutur Ganjar.