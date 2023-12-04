Ingatkan Pemuda Belajar Sejarah, Ganjar : Ambil Hikmah Kebijaksanaan di Masa Lalu

JAKARTA - Calon presiden (Capres) yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengapresiasi anak-anak muda sekarang yang sudah melek politik. Kepedulian Ganjar Pranowo pada anak-anak muda yang sangat melek politik pun diungkapkan dengan ajakan agar generasi penerus bangsa mau dengan tekun mempelajari sejarah.

“Harus belajar sejarah, baik sejarah Indonesia, sejarah dunia, sejarah politik dari waktu ke waktu,” tutur Ganjar dalam keterangannya, Senin (4/12/2023).

Lewat sejarah, ia melanjutkan, generasi muda bisa mengetahui peristiwa dan latar belakang suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau.