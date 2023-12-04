Mau Mendengar Masyarakat, Ratusan Tokoh Agama Sulteng Apresiasi Kampanye Ganjar

PALU - Capres 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan ratusan tokoh agama dan tokoh masyarakat se Sulawesi Tengah di Palu, Senin (4/12/2023). Dalam pertemuan itu, Ganjar banyak mendengar masukan dan saran dari para tokoh yang dipercaya masyarakat tersebut.

"Saya senang bisa bertemu Bapak Ibu semuanya. Para tokoh agama, tokoh masyarakat yang pasti menjadi kepercayaan masyarakat di tempatnya masing-masing. Jadi hari ini, saya mau mendengar masukan, kritikan dan usulan dari bapak ibu semua," ucap Ganjar mengawali sambutannya.

Sejumlah saran, kritik dan masukan langsung disampaikan para tokoh agama dan tokoh masyarakat tanpa ragu. Mereka bisa dengan bebas menyampaikan pendapatnya tanpa ada rasa takut dan tak ada sekat.

Misalnya Shauqy yang menyampaikan kegelisahannya terkait Pemilu 2024. Ia menyoroti terkait netralitas pemerintahan yang terjadi saat ini.

"Pak Ganjar, menjelang Pemilu saat ini, yang paling penting adalah menjaga netralitas penguasa dalam pelaksanaan pemilu. Kami ingin Pemilu berjalan netral tanpa ada intimidasi dari manapun," ucap salah satu tokoh masyarakat Sulteng, Shauqy Maskati.

Shauqy menerangkan, aroma kecurangan dalam Pemilu sudah tercium saat ini. Selain putusan MK yang fenomenal, ada juga keputusan dihapusnya debat cawapres yang menurut mereka tidak masuk akal.

"Kami titip pada Pak Ganjar, semoga bisa memperjuangkan pemilu yang benar-benar netral," pungkasnya.