HOME NEWS SULSEL

Kampanye Ganjar-Mahfud di Palu, Sandiaga Uno ke Makam Habib Idrus

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |02:23 WIB
Kampanye Ganjar-Mahfud di Palu, Sandiaga Uno ke Makam Habib Idrus
Sandiaga Uno (foto: dok ist)
A
A
A

SULTENG - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno memfokuskan pesan kampanye pada penguatan ekonomi. Hal itu disampaikan saat bertemu dengan kader PPP di Sulawesi Tengah.

Sandiaga Uno tiba di Palu sekitar pukul 17.30 waktu indonesia Tengah, kedatangannya bertemu dengan para kader PPP di Sulawesi Tengah. Ia juga sempat berziarah ke makam tokoh penyebar agama di sulawesi Tengah, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri.

Setelah berziarah, Ia bertemu dengan kader untuk berdiskusi serta mendengar hal hal yang perlu dilakukan di Sulawesi Tengah.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini bilang akan fokus pada penguatan ekonomi serta pembukaan lapangan kerja yang besar di semua wilayah Indonesia.

Ia juga optimis pada perolehan suara untuk mendapatkan kursi di DPR, serta suara untuk pasangan calon presiden Ganjar - Mahfud di Sulawesi Tengah.

(Awaludin)

      
