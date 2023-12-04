Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Disebut Jadi Pria Idaman, Alam Ganjar Disukai Ibu-Ibu Makassar

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |19:25 WIB
Disebut Jadi Pria Idaman, Alam Ganjar Disukai Ibu-Ibu Makassar
Emak-emak Makassar gemari Alam Ganjar/Foto: MPI
A
A
A

 

MAKASSAR - Muhammad Zinedine Alam Ganjar datang menyambangi warga Makassar untuk berolah raga bersama masyarakat di Jalan Taman Sudiang Indah, Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (4/12/2023) sore.

Saat kedatangannya, Alam disambut dan disapa oleh sejumlah warga yang menghampiri dirinya. Pada kesempatan pertama, Alam diajak untuk bermain bola voli lalu diajak bermain bulu tangkis bersama warga lainnya.

 BACA JUGA:

Sejumlah warga pun mengaku senang dan bangga bisa bertemu Alam Ganjar. Salah satunya adalah Hajjah Suhara, Ibu RW02, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan ini menyambut baik kehadiran putra capres Ganjar Pranowo nomor urut 3 itu.

"Ketemu Mas Alam, main semangat, dapat sehatnya, dapat kuatnya. Senang banget, kami menyambut dia dengan senang hati," ucapnya.

 BACA JUGA:

Dia pun terkesan dengan sosok Alam yang dinilai ramah dan memiliki tampang yang rupawan. Sehingga Alam dinilai sebagai pria idaman perempuan.

"(Alam) Ganteng, ramah, cakep orangnya ramah, pria idaman cewek - cewek. Kepingin banget Alam ke sini lagi," katanya.

