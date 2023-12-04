Gempa Tektonik M4,3 Guncang Pidie Jaya, Dipicu Sesar Besar Sumatera

ACEH - Gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo (M) 4,3 mengguncang Kabupaten Pidie Jaya dan sekitaranya, Provinsi Aceh, pada Senin 4 Desember 2023, Pukul 18.12 WIB. Gempa bumi tektonik itu terjadi dipicu aktivitas besar Sumatra pada segmen Pidie.

Kepala Balai BMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho menerangkan, hasil analisis BMKG, menunjukkan bahwa gempa bumi itu berkekuatan M 4.3. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 5.23° Lintang Utara (LU) dan 96.21° Bujur Timur (BT) atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 27 kilometer BaratLaut Kabupaten Pidie Jaya Aceh di kedalaman 11 kilometer.

BACA JUGA:

Hendro Nugroho menjelaskan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Besar Sumatra pada segmen Pidie.

Berdasarkan laporan masyarakat, sambung Hendro Nugroho, gempa bumi itu dirasakan di daerah Pidie Jaya, Pidie dengan skala intensitas III MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

BACA JUGA:

Kemudian, ujar Hendro Nugroho, daerah Bener Meriah dengan skala intensitas II MMI atau getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

"Namun hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut,"kata Hendro Nugroho kepada MPI, Senin (4/12/2023),