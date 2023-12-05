Anies Janjikan Pembangunan Kereta Api di Banjarmasin

BANJARMASIN - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1, Anies Baswedan menjanjikan pembangunan kereta api di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin. Hal tersebut diungkapkan Anies saat menghadiri acara 'Desak Anies' yang digelar di di Wetlands Square, Selasa (5/12/2023).

Dalam acara itu, Anies memaparkan program prioritasnya yang akan dikerjakan jika menjadi RI 1. Dua di antaranya yang terkait langsung dengan pembangunan di Banjarmasin dan daerah Kalimantan Selatan lainnya adalah membangun rel kereta api yang menghubungkan Banjarmasin dan Banjarbaru.

Gagasan tersebut tercetus karena Anies menilai dua daerah itu membutuhkan kehadiran transportasi umum massal yang representatif.

"Ini (Banjarmasin-Banjarbaru) intensitas lalu lintasnya cukup tinggi, tapi kita tidak memiliki fasilitas transportasi umum. Jadi inilah salah satu kawasan yang perlu kita bangun jaringan rel kereta api," kata Anies.

Menurutnya, hal ini sebagai contoh bagaimana memanfaatkan anggaran negara untuk transportasi umum yang bisa mengatasi kemacetan, mengatasi polusi, dan mengurangi biaya transportasi bagi warga," papar Anies.

Menurut capres dari Koalisi Perubahan itu, setelah pembangunan rel kereta api Banjarmasin-Banjarbaru selesai maka akan dilanjutkan ke rute-rute lain di wilayah Kalimantan Selatan.

"Karena biaya untuk transportasi bagi sebuah keluarga itu cukup tinggi. Maka perlu tersedia transportasi umum untuk membantu setiap keluarga," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian menyebutkan sosok yang akan terlibat dalam pembangunan kereta api tersebut. Salah satunya Ignasius Jonan.