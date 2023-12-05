Dirut Bank BRI Jadikan Prestasi di 2023 sebagai Pemacu Semangat

JAKARTA - Direktur Utama Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Sunarso menjadikan sejumlah penghargaan yang diraih pada tahun ini akan menjadi pemacu semangat. Sehingga Bank BRI diharapkan terus menorehkan berbagai prestasi dan kinerja terbaik BRI di tahun-tahun mendatang.

"Saya dedikasikan penghargaan ini kepada Insan BRILiaN yang telah memberikan kontribusi terbaiknya kepada BRI dan untuk Indonesia. Penghargaan ini juga saya persembahkan untuk seluruh nasabah UMKM BRI yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia," ujar Sunarso, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dinobatkan sebagai BUMN Terbaik dengan memboyong penghargaan The Best State-Owned Enterprise In 2023 pada ajang TOP BUMN Award.

Selain dikukuhkan sebagai The Best State Owned Enterprise In 2023, BRI juga mendapatkan 2 penghargaan lainnya. Direktur Utama BRI Sunarso mendapatkan ‘The Most Committed Chief Executive Officer State-Owned Enterprises in Driving Technological Change’, serta Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu R. K. sebagai ‘The Best CFO: Excellent in Analytics Data Driven’. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto.

Awards ini merupakan bentuk apresiasi pencapaian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam upaya menuju keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, BRI dinilai sukses menjalankan transformasi digital & culture.

Selain itu, BRI mampu terus tumbuh berkelanjutan di tengah kondisi ekonomi global yang bergejolak. Salah satu komitmen yang dijalankan BUMN adalah memimpin praktik bisnis berkelanjutan.

Pencapaian BRI tersebut tak terlepas dari keberhasilan BRI Group mencatatkan kinerja cemerlang pada tahun 2022. Kinerja gemilang tahun lalu tersebut juga berlanjut di sepanjang tahun 2023. Dimana hingga kuartal III 2023, aset BRI secara konsolidasian berhasil tumbuh 9,93 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp1.851,97 triliun. Pertumbuhan aset tersebut juga diiringi dengan perolehan laba dalam 9 bulan yang mencapai sebesar Rp44,21 triliun atau tumbuh 12,47 persen yoy.