Istighosah Bersama Siti Atikoh, Santri dan Kiai Ponpes Cipasung Doakan Ganjar Jadi Presiden

TASIKMALAYA - Calon presiden nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo didoakan menjadi Presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang oleh santri dan kiai dari Pondok Pesantren Cipasung, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (5/12/2023).

Hal itu disampaikan langsung oleh Pimpinan Ponpes Cipasung, KH Ubaidillah Ruhiat saat menjamu kedatangan Siti Atikoh Supriyanti, Istri Ganjar Pranowo dalam acara Doa Bersama di Ponpes Cipasung. Ribuan santri turut dalam doa bersama tersebut.

Awalnya KH Ubaidillah mengaku sangat merasa senang keluarga Ponpes Cipasung bisa kedatangan Siti Atikoh.

"Yang saya dan keluarga Cipasung merasa hari ini bahagia kedatangan tamu saudara kita ibu Hajah Atikoh Ganjar Pranowo dengan qodrat iradat Allah pada hari ini bisa datang di Ponpes Cipasung mudah-mudahan membawa barokah bagi kita semua," kata KH Ubaidillah dalam sambutannya.

Dia kemudian mendoakan Ganjar di Pilpres 2024 bisa mendapatkan anugerah bisa terpilih menjadi Presiden RI.

"Mudah-mudahan bapak Ganjar Pranowo dalam nanti Pilpres mendapatkan anugerah dari Allah rahmat dari allah sehingga beliau menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia ini," tuturnya.

KH Ubaidillah kemudian mengajak ratusan santri dan santriwati yang ada di Ponpes Cipasung ini bermunajat mendoakan kebaikan bagi Ganjar serta Siti Atikoh. Terlebih agar bisa menjadi keluarga yang Sakinah Mawadah Waramah.

"Yang terakhir kita mengadakan munajat bersama untuk bapak Ganjar Pranowo dan ibu semoga keluarganya bahagia sehat walfiat sakinah mawadah waramah dan mudah-mudahan apa yang diharapkan bapak Ganjar mudah-mudahan jadi presiden kita di republik ini Indonesia," ujarnya.