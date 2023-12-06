Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Umumkan Larangan Visa Terhadap Warga Israel Terkait Kekerasan di Tepi Barat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |08:57 WIB
AS Umumkan Larangan Visa Terhadap Warga Israel Terkait Kekerasan di Tepi Barat
Foto: Reuters.
A
A
A

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) pada Selasa, (5/12/2023) mulai memberlakukan larangan visa terhadap orang-orang yang terlibat dalam kekerasan di Tepi Barat yang diduduki Israel, kata para pejabat Washington. Larangan visa itu diumumkan AS setelah Washington beberapa kali meminta Israel untuk berbuat lebih banyak dalam mencegah kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Yahudi.

Kebijakan pembatasan visa Departemen Luar Negeri yang baru menargetkan “individu yang diyakini terlibat dalam merusak perdamaian, keamanan, atau stabilitas di Tepi Barat, termasuk melakukan tindakan kekerasan atau mengambil tindakan lain yang secara berlebihan membatasi akses warga sipil terhadap layanan penting dan kebutuhan dasar,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.

Presiden Joe Biden dan pejabat senior AS lainnya telah berulang kali memperingatkan bahwa Israel harus bertindak untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Serangan di sana telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir seiring dengan perluasan pemukiman Yahudi, dan kemudian meningkat lagi sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

Blinken menjelaskan kepada para pejabat Israel dalam kunjungannya pekan lalu bahwa “mereka perlu berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekerasan ekstremis terhadap warga Palestina, dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller kepada wartawan dalam konferensi pers setelah pengumuman tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
