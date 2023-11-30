Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tentara Israel Bunuh 4 Warga Palestina di Tepi Barat, Salah Satunya Bocah 8 Tahun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |08:52 WIB
Tentara Israel Bunuh 4 Warga Palestina di Tepi Barat, Salah Satunya Bocah 8 Tahun
Foto: Reuters.
A
A
A

RAMALLAH - Empat warga Palestina, termasuk seorang anak laki-laki berusia 8 tahun dan seorang laki-laki berusia 15 tahun serta dua komandan senior militan, dibunuh pada Rabu, (29/11/2023) oleh pasukan Israel di kota Jenin, Tepi Barat yang diduduki, kata kantor berita resmi Palestina WAFA.

“Kedua anak tersebut, Adam Samer Al-Ghoul (8 tahun) dan Basil Suleiman Abu Al-Wafa (15 tahun), ditembak mati oleh pasukan pendudukan di kota Jenin,” kata kementerian kesehatan Palestina sebagaimana dilansir Reuters.

Video yang belum diverifikasi dan beredar di media sosial menunjukkan anak berusia 8 tahun itu ditembak, namun rekaman tersebut tidak menunjukkan siapa yang melepaskan tembakan.

Ketika dimintai komentar mengenai rekaman tersebut, militer Israel mengatakan: "Sebelumnya hari ini, selama aktivitas IDF di Kamp Jenin, sejumlah tersangka melemparkan alat peledak ke arah tentara IDF. Para prajurit membalas dengan tembakan langsung ke arah tersangka dan serangan berhasil diidentifikasi."

Penggerebekan ke kamp Jenin, salah satu pusat aktivitas militan paling aktif di Tepi Barat yang rusak berat akibat operasi besar Israel pada bulan Juli, meninggalkan tumpukan puing-puing dan rumah-rumah rusak.

Halaman:
1 2
      
