Keren! BRI Raih 2 Penghargaan di CSA Awards 2023

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil meraih penghargaan Certified Securities Analyst (CSA) Awards 2023. Dalam ajang tersebut BRI dinobatkan sebagai "The Best BUMN Banking Financial Sector Categorized on The Main Board" dan "The BUMN Listed Company of the Year".

CSA Awards 2023 sendiri merupakan ajang penganugerahan yang diberikan kepada emiten yang memenuhi kriteria berdasarkan kinerja positif yang diukur dari berbagai aspek, seperti profitabilitas, keterbukaan terhadap pemegang saham, Good Corporate Governance (GCG), likuiditas saham, manajemen risiko, dan ESG (Environmental, Social, and Governance).

Tujuan diselenggarakannya CSA Awards 2023 adalah sebagai bentuk apresiasi dari para Analis di Pasar Modal yang tergabung dalam AAEI (Asosiasi Analis Efek Indonesia) dan CSA Community, kepada para emiten yang telah mencapai kinerja positif secara berkelanjutan.

Terkait hal ini, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan bentuk dari komitmen perseroan untuk terus meningkatkan kualitas bisnis dan kinerja.

“Hal ini juga tak terlepas dari peran dan kontribusi Insan BRILian atau pekerja BRI. BRI terus fokus untuk menciptakan value agar BRI dapat terus tumbuh secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/12/2023).