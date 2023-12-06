Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wadirut BRI: Bazar UMKM Beri Kontribusi Nyata ke Masyarakat

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |16:22 WIB
Wadirut BRI: Bazar UMKM Beri Kontribusi Nyata ke Masyarakat
Foto: Dok BRI
A
A
A

JAKARTA - Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto menyatakan Bazar UMKM untuk Indonesia menjadi upaya bagi BUMN termasuk BRI dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Indonesia.

Menurutnya, penting untuk memahami journey proses pemberdayaan pelaku UMKM. Pertama go modern, di mana pelatihan dan pendampingan dilakukan terkait proses membuat brand, branding, pengemasan, standarisasi produk, hingga manajemen bisnis dan akuntansi sederhana.

Kemudian go digital terkait digitalisasi dasar, aplikasi digital hingga sosial media dasar. Proses ketiga adalah go online, yang dalam prosesnya pelaku UMKM mendapatkan pelatihan dan pendampingan terkait social media ads, marketplace, hingga pembuatan website dan konten digital. Terakhir adalah go global di mana UMKM didorong siap ekspor.

Adapun selama melakukan eksplorasi ragam produk unggulan inovatif-kreatif karya UMKM dari berbagai daerah, para pengunjung yang telah memiliki akun di padiumkm.id dapat memanfaatkan voucer belanja senilai dari Rp25.000 sampai dengan Rp200.000 dan berkesempatan memenangkan hadiah total senilai Rp200 juta.

Seperti diektahui, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, salah satunya melalui keikutsertaan BRI di Bazar UMKM untuk Indonesia di Ruang Rubanah dan Ground Floor, Sarinah yang berlangsung pada 30 November sampai 3 Desember 2023.

(Fitria Dwi Astuti )

      
