Kunjungi Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara, Ganjar Didoakan Jadi Presiden

KUTAI KARTANEGARA - Kunjungan Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo disambut hangat oleh keluarga Kesultanan Kedaton Kutai Kartanegara pada Rabu ini (6/12/2023). Ganjar langsung diterima Sultan Adji Mohammad Arifin beserta jajaran keluarga Kesultanan dengan disambut melalui tarian-tarian khas Kutai Kartanegara.

Juru Bicara Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Pangeran Notonegoro menyampaikan ucapan sambutan selamat datang atas kedatangan Capres yang diusung oleh Partai Perindo. Pangeran Notonegoro pun mendoakan agar mantan Gubernur Jawa Tengah itu terpilih menjadi Presiden RI berikutnya dalam pilpres 2024.

"Selamat kepada Pak Ganjar dalam menjalankan tugasnya sebagai capres pada Pilpres 2024 RI semoga bapak terpilih memimpin Republik ini," kata Notonegoro dalam sambutannya, Rabu (6/12/2023).

Pangeran Notonegoro melontarkan pantun guna menerima kedatangan pria yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man tersebut.

"Pulau Kumala tujuan para wisatawan. Jembatan Repo-repo menjadi penghubungnya. Terima Kasih atas kunjungan silaturahminya Pak Ganjar dan rombongannya. Semoga bisa mewujudkan Indonesia aman dan sejahtera," ujar Notonegoro.

Dalam pantauan MPI, Ganjar tiba di Kesultanan Kutai Kartanegara pada sekira pukul 12.10 WITA. Dia disambut secara adat kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura yakni berupa Tarian-tarian. Salah satu tarian khas kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura yakni Tarian Kanjar Kanjur.