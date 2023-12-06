Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Sambut Natal 2023, Presiden Jokowi Resmikan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |20:01 WIB
Sambut Natal 2023, Presiden Jokowi Resmikan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam peresmian Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang. (Foto: dok Kementerian PUPR)
A
A
A

KUPANG - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan rekonstruksi Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang turut terdampak bencana Badai Seroja yang melanda Kota Kupang pada April 2021 lalu.

Peresmian Gereja Katedral Kupang secara seremonial dilakukan dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Uskup Agung Kupang Petrus Turang, Rabu (6/12/2023).

Dengan peresmian ini, Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang siap menyambut perayaan Natal para umat Katolik di Kupang pada 2023 ini. Presiden Jokowi mengatakan selama keberadaan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang, belum pernah direnovasi atau dibangun kembali.

Tetapi pada 2021 lalu, Gereja Katedral ini terdampak Badai Seroja sehingga pilar dan atapnya rusak berat sehingga membahayakan para jemaat. "Setelah direnovasi dan dibangun kembali, waktu saya masuk tadi betul-betul terkagum-kagum, interior di dalamnya sangat bagus sekali, indah sekali," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyampaikan renovasi Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang dilakukan secara menyeluruh dengan membangun gereja yang lebih luas dari bangunan sebelumnya.

Halaman:
1 2 3
      
