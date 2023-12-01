Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tingkatkan Kesadaran Publik tentang Isu Air, Kementerian PUPR Gelar Pameran Water Art Installation

Karina Asta Widara , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |23:38 WIB
Tingkatkan Kesadaran Publik tentang Isu Air, Kementerian PUPR Gelar Pameran Water Art Installation
Foto: Dok Kementerian PUPR
Jakarta - Dalam rangka menyambut puncak Hari Bakti PU ke-78, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Pameran Water Art Installation yang dibuka untuk umum pada 1-4 Desember 2023 di Indonesia Arena, Kompleks GBK-Senayan, Jakarta.

Pameran berteknologi immersive ini menampilkan isu-isu air, local wisdom, perkembangan teknologi, inovasi pengelolaan sumber daya air, serta promosi World Water Forum ke-10. Selain itu, juga terdapat 7 sesi mini talkshow dengan topik-topik menarik dan relevan seputar isu air.

"Melalui pameran ini, kita ingin meningkatkan awareness publik tentang isu-isu air dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan generasi muda. Terutama terkait peningkatan kualitas air, karena air adalah bagian penting dalam hidup kita," kata Sekretaris Jenderal PUPR Muhammad Zainal Fatah pada acara Pembukaan Water Art Installation, Jumat (1/12/2023).

Selain itu, imbuh Zainal Fatah, Kementerian PUPR juga ingin mempromosikan World Water Forum ke-10 yang akan digelar di Bali pada 18-24 Mei 2024.

"Kita menang menjadi tuan rumah melalui voting dimana kita mendapat 30 suara dari total 36 suara. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dan memeriahkan World Water Forum ini. Salah satu kampanyenya melalui pameran ini," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
