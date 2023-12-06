Beri Pelatihan Masyarakat, Pendukung Ganjar Pranowo Fokuskan Kemajuan Ekonomi Daerah

CIMAHI - Dalam upaya mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), relawan UMKM Sahabat Sandiuno For Ganjar Cimahi menyelenggarakan Workshop Penciptaan Lapangan Kerja di RM Alam Pilemburan, Jl Raya Gadobangkong, Bandung Barat, Jawa Barat.

Acara ini menarik perhatian masyarakat dengan fokus pada pelatihan pembuatan sabun cuci piring untuk usaha rumah tangga.

Ketua UMKM Sahabat Sandiuno For Ganjar Cimahi, Dewi Trianawati, menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan memberikan ilmu bermanfaat, bisa membuka peluang usaha baru di tengah kenaikan harga bahan baku.

"Kita berikan pelatihan ini supaya masyarakat bisa membuka peluang usaha baru, sekarang kan serba mahal, bahan baku segala macam mahal. Mereka bisa membuka peluang usaha baru untuk membantu ekonomi keluarga," kata Dewi, Rabu (6/12/2023).

Workshop ini tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga menjadi bentuk dukungan aktif terhadap visi Ganjar dan Mahfud dalam mewujudkan perubahan positif untuk ekonomi dan lapangan kerja di Cimahi.

"Harapan kami Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa mensejahterakan rakyat, sembako murah, buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya," kata Dewi.

"Siap memenangkan! Ganjar-Mahfud harus menang, karena ini real, bukan hanya pencitraan ini fakta nyata," lanjut Dewi.