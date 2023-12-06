Alam Ganjar Sebut Pentingnya Literasi Politik Bagi Generasi Muda

BONE - Muhammad Zinedine Alam Ganjar menyebut pentingnya literasi politik bagi generasi muda. Hal ini bertujuan agar tidak salah memilih sosok pemimpin di masa depan.

Hal disampaikannya dalam talkshow interaktif kegiatan Tabe (Tantangan Beda Era) yang diinisiasi oleh Komunitas Pemuda Bone, Sulawesi Selatan, Rabu (6/12/2023). Acara tersebut dihadiri oleh ratusan pemuda yang berasal dari mahasiswa, komunitas dan organisasi se Kabupaten Bone.

"Anak muda harus ada literasi politiknya karena menjadi salah satu tumpuan utama khususnya kalau kita terkait dengan kontestasi pemilu itu,"ujar dia.