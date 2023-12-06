Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Alam Ganjar Sebut Pentingnya Literasi Politik Bagi Generasi Muda

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |22:49 WIB
Alam Ganjar Sebut Pentingnya Literasi Politik Bagi Generasi Muda
Alam Ganjar/Foto: Widya Michella
BONE - Muhammad Zinedine Alam Ganjar menyebut pentingnya literasi politik bagi generasi muda. Hal ini bertujuan agar tidak salah memilih sosok pemimpin di masa depan.

Hal disampaikannya dalam talkshow interaktif kegiatan Tabe (Tantangan Beda Era) yang diinisiasi oleh Komunitas Pemuda Bone, Sulawesi Selatan, Rabu (6/12/2023). Acara tersebut dihadiri oleh ratusan pemuda yang berasal dari mahasiswa, komunitas dan organisasi se Kabupaten Bone.

 BACA JUGA:

"Anak muda harus ada literasi politiknya karena menjadi salah satu tumpuan utama khususnya kalau kita terkait dengan kontestasi pemilu itu,"ujar dia.

Halaman:
1 2
      
