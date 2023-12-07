Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Pranowo Siap Debat Capres dengan Menggunakan Bahasa Inggris

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |03:46 WIB
Ganjar Pranowo Siap Debat Capres dengan Menggunakan Bahasa Inggris
Ganjar Pranowo/Foto: Instagram
KALTIM - Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya mengikuti debat Capres-Cawapres dalam bahasa inggris. Hal itu disampaikan usai menemui para relawan di GOR Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (6/12/2023).

"Siap (debat pakai bahasa Inggris)," ujar Ganjar saat ditanya Jurnalis.

Diketahui, usulan debat Capres Cawapres menggunakan bahasa inggris datang dari Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Sumatera Barat (Sumbar), Andre Rosiade.

Menurutnya hal ini penting, sebab Pasangan Capres Cawapres yang terpilih harus terbiasa menggunakan bahasa inggris saat pertemuan internasional.

"Kami tegaskan kami tidak takut menghadapi debat capres cawapres, apapun keputusan KPU, bahkan kami mengusulkan dibuat debat dalam bahasa Inggris," kata Andre dalam keterangannya, Senin (4/12/2023).

Andre Rosiade kemudian membeberkan alasannya terkait usulan itu. Dia mengatakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus menguasai isu geopolitik dan cakap dalam pergaulan internasional.

Andre menekankan pasangan Prabowo-Gibran siap untuk menghadapi debat. Pihaknya juga siap menghadapi segala format debat, termasuk dalam bahasa Inggris.

