Kebahagiaan Anak Berkebutuhan Khusus Bertemu Ganjar: Jadi Semangat Sekolah

SAMARINDA - Seorang anak berkebutuhan khusus asal Samarinda, Radit Gusti Setia (15) antusias tatkala berjumpa dengan Calon Presiden (Capres), Ganjar Pranowo. Radit yang telah lama mengidolakan Ganjar akhirnya bisa berbincang langsung dengan Capres nomor urut 3 tersebut.

Nampak, raut wajahnya sumringah. Sebab, selama ini dia hanya bisa melihat Ganjar di televisi saja.

Pertemuan antara Radit dengan Ganjar berlangsung di Hotel Mesra, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (6/12/2023). Saat itu, Ganjar akan menghadiri diskusi bersama dengan Gen Z dan Milenial Kota Samarinda.

Setiba di lokasi, Ganjar yang baru turun dari mobil langsung dihampiri Radit dan kedua orang tuanya. Sontak, Ganjar pun menyambut keduanya.

“Kamu siapa namanya,” tanya Ganjar.

“Radit,” jawab Radit.

“Oh hebat,” kata Ganjar.

Radit terlihat bahagia usai dirinya bisa bertemu dengan sosok yang diidolakannya sejak lama. Ganjar kemudian memegang wajah Radit yang sedari pagi sangat antusias untuk menemuinya.

Khairi ayah dari Radit Gusti Setia mengatakan bilamana sejak mendapatkan informasi Ganjar akan ke Samarinda, sang anak sangat antusias ingin bertemu.

“Senang betul bisa bertemu dengan Pak Ganjar, sehari-hari menanyakan terus itu kapan bisa bertemu Pak Ganjar,” ujar Khairi.