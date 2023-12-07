Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kebahagiaan Anak Berkebutuhan Khusus Bertemu Ganjar: Jadi Semangat Sekolah

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |02:17 WIB
Kebahagiaan Anak Berkebutuhan Khusus Bertemu Ganjar: Jadi Semangat Sekolah
Ganjar bertemu anak berkebutuhan khusus/Foto: Istimewa
A
A
A

 

SAMARINDA - Seorang anak berkebutuhan khusus asal Samarinda, Radit Gusti Setia (15) antusias tatkala berjumpa dengan Calon Presiden (Capres), Ganjar Pranowo. Radit yang telah lama mengidolakan Ganjar akhirnya bisa berbincang langsung dengan Capres nomor urut 3 tersebut.

Nampak, raut wajahnya sumringah. Sebab, selama ini dia hanya bisa melihat Ganjar di televisi saja.

 BACA JUGA:

Pertemuan antara Radit dengan Ganjar berlangsung di Hotel Mesra, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (6/12/2023). Saat itu, Ganjar akan menghadiri diskusi bersama dengan Gen Z dan Milenial Kota Samarinda.

Setiba di lokasi, Ganjar yang baru turun dari mobil langsung dihampiri Radit dan kedua orang tuanya. Sontak, Ganjar pun menyambut keduanya.

 BACA JUGA:

“Kamu siapa namanya,” tanya Ganjar.

“Radit,” jawab Radit.

“Oh hebat,” kata Ganjar.

Radit terlihat bahagia usai dirinya bisa bertemu dengan sosok yang diidolakannya sejak lama. Ganjar kemudian memegang wajah Radit yang sedari pagi sangat antusias untuk menemuinya.

Khairi ayah dari Radit Gusti Setia mengatakan bilamana sejak mendapatkan informasi Ganjar akan ke Samarinda, sang anak sangat antusias ingin bertemu.

“Senang betul bisa bertemu dengan Pak Ganjar, sehari-hari menanyakan terus itu kapan bisa bertemu Pak Ganjar,” ujar Khairi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement