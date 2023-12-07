Ganjar Dinilai Satu-Satunya Capres Wong Deso, KH Yasin Nawawi: Yang Lainnya Elite

YOGYAKARTA - Ganjar Pranowo dinilai satu-satunya Calon Presiden (Capres) yang meniti karir dari orang desa. Hal ini bila dibandingkan dengan dua pasangan Capres lainnya yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Demikian disampaikan oleh Pengasuh Pondok Pesantren An Nur Ngrukem, Bantul, KH. Yasin Nawawi usia menjumpai istri Ganjar, Siti Atikoh di Ponpes Almunawir Krapyak Yogyakarta, Rabu (6/12/2023).

"Dari desa sampai ini hanya Pak Ganjar Pranowo, yang lainnya orang elite-elite tidak tahu orang kampung, orang deso," ucapnya.