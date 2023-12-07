Sosok Ganjar-Mahfud di Mata KH Yasin Nawawi: Tegas Berantas Korupsi dan Pendekar Hukum

YOGYAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren An Nur Ngrukem, Bantul, KH. Yasin Nawawi menilai bahwa Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan sosok yang ideal menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) 2024.

Hal itu disampaikannya usai menerima kunjungan istri Ganjar, Siti Atikoh di Ponpes Almunawir Krapyak Yogyakarta, Rabu (6/12/2023).

"Saya sangat mantap memilih pasangan presiden dan calon wakil presiden, Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD," kata Yasin.

Menurutnya, Capres-Cawapres nomor urut 3 tersebut memiliki pengalaman mumpuni, merakyat dan tegas dalam memberantas korupsi. Kolaborasi keduanya pun dinilai tepat untuk memimpin Indonesia.

"Kolaborasi antara administrator yang cakap, Bapak Ganjar Pranowo berpengalaman di bidang pemerintahan dan pendekar hukum," ucapnya.

"Bapak Mahfud MD dan semua orang bisa menyaksikan, semua bangsa Indonesia betapa hebatnya penegakaan hukum yang dijalankan oleh Bapak Ganjar Pranowo," tambahnya.