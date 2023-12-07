Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cegah Stunting, Disdikbud HSU Salurkan PMTAS untuk 1129 Anak PAUD

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |15:43 WIB
Cegah Stunting, Disdikbud HSU Salurkan PMTAS untuk 1129 Anak PAUD
Disdikbud HSU salurkan PMTAS bagi 1129 anak PAUD untuk cegah stunting. (Foto: dok Pemkab HSU)
A
A
A

AMUNTAI - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), menyalurkan bantuan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) bagi anak jenjang sekolah Taman Kanak-kanak maupun Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD) di daerah setempat.

Penyaluran bantuan PMTAS PAUD ini diserahkan secara simbolis oleh Penjabat (Pi) Bupati HSU, melalui Sekertaris Daerah (Sekda) HSU Adi Lesmana didampingi Sekretaris Disdikbud HSU Ahadi Ilhami kepada sejumlah wali murid yang dihelat di Pendopo TK Negeri Pembina Amuntai, Rabu (6/12/2023).

Program PMTAS PAUD ini merupakan salah satu komponen yang penting dalam usaha penambahan gizi anak untuk penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten HSU.

"Kegiatan ini merupakan program dari Disdikbud HSU yang bertujuan untuk pencegahan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara," kata Kasi Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Disdikbud HSU H. Jauhari.

Jauhari menyebut, sasaran program ini meliputi anak-anak sekolah negeri maupun sekolah swasta yang berada di locus stunting.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/11/3191016//ilustrasi_hibah_kendaraan-eazZ_large.jpg
Kendaraan Hibah Tidak Wajib BBNKB? Begini Kebijakan Resmi Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/482/3190891//biaya_operasi_lasik-jBzr_large.jpg
Berapa Biaya Operasi Lasik? Berikut Rincian Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/15/3190887//innova_reborn-OYEN_large.jpg
Mengapa Innova Reborn Tetap Diproduksi Meski Sudah Hadir Innova Zenix?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/11/3190873//dirut_pgn_turun_langsung_serahkan_bantuan_bencana_aceh_dan_sumut-rHlM_large.jpeg
Dirut PGN Turun Langsung Serahkan Bantuan Bencana Aceh dan Sumatera Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/11/3190868//pgn_sor_ii_perkuat_peran_strategis_pelayanan_gas_bumi-8noC_large.jpeg
PGN SOR II Perkuat Peran Strategis Pelayanan Gas Bumi di Jawa Bagian Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/11/3190865//pgn_solution_raih_apresiasi_produktivitas_paramakarya-h9O5_large.jpeg
PGN Solution Raih Penghargaan Paramakarya dalam Naker Inspirational Leadership Award 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement