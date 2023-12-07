Cegah Stunting, Disdikbud HSU Salurkan PMTAS untuk 1129 Anak PAUD

AMUNTAI - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), menyalurkan bantuan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) bagi anak jenjang sekolah Taman Kanak-kanak maupun Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD) di daerah setempat.

Penyaluran bantuan PMTAS PAUD ini diserahkan secara simbolis oleh Penjabat (Pi) Bupati HSU, melalui Sekertaris Daerah (Sekda) HSU Adi Lesmana didampingi Sekretaris Disdikbud HSU Ahadi Ilhami kepada sejumlah wali murid yang dihelat di Pendopo TK Negeri Pembina Amuntai, Rabu (6/12/2023).

Program PMTAS PAUD ini merupakan salah satu komponen yang penting dalam usaha penambahan gizi anak untuk penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten HSU.

"Kegiatan ini merupakan program dari Disdikbud HSU yang bertujuan untuk pencegahan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara," kata Kasi Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Disdikbud HSU H. Jauhari.

Jauhari menyebut, sasaran program ini meliputi anak-anak sekolah negeri maupun sekolah swasta yang berada di locus stunting.