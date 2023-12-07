Akselerasi Pembangunan, Ganjar Siap Hadirkan Internet Gratis dan Cepat untuk Pelajar

BALIKPAPAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo berkomitmen mempercepat pembangunan nasional, salah satunya dengan menghadirkan kualitas internet super cepat, gratis, dan merata untuk anak sekolah.

Hal itu mengemuka saat Ganjar berdikusi dengan para mahasiswa Balikpapan bertajuk "Gratisin! Internet Super Cepat, Gratis dan Merata" di Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).

"Saya mau buat program, internet cepat, gratis, merata untuk anak sekolah," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, berdasarkan pengalamannya mengelilingi Indonesia di masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, akses internet di Indonesia belum merata.

Diketahui, Ganjar sudah berkampanye mengunjungi Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Lalu, ia pun berkampanye di sejumlah daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti Kabupaten Ende, Pulau Rote, Kota Bima, dan Pulau Lombok.

Kemudian, Ganjar datang ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan Kota Palu Sulawesi Tengah serta menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat yang ada di sana.

Beberapa hari ini, Ganjar juga sedang berkeliling di Kalimantan Timur untuk berkampanye di Kota Balikpapan, Kota Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda.

Dengan apa yang sudah dilihatnya secara langsung, Ganjar pun bakal menggagas program kualitas internet super cepat, gratis, dan merata dimulai dari lembaga pendidikan yakni sekolahan.

Ganjar menuturkan, internet super cepat, gratis, dan merata akan mendorong aktivitas, terutama bagi siswa untuk semakin berkembang secara produktif.

"Sekarang internet gratis bagi sekolahan dan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk kecepatan internet ini penting," tutur Ganjar.

Lebih jauh, capres yang berpasangan dengan Mahfud MD ini juga mengatakan, dengan internet super cepat, gratis, dan merata, anak muda Indonesia dapat terus berkreasi dan berinovasi. Ia juga meyakini jika anak muda Indonesia mampu bersaing di dunia digital jika memiliki infrastruktur yang memadai.

"Industri kreatif tumbuh dan anak-anak bisa mendapatkan akses bagus untuk internetnya sehingga literasi digitalnya akan tambah bagus," tegas Ganjar.

Meski begitu, Ganjar menekankan pentingnya pengawasan yang dilakukan terhadap program internet super cepat, gratis, dan merata ini bagi para anak sekolah.