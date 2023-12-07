Ganjar Pranowo Tegaskan Pembangunan IKN Libatkan Masyarakat Adat

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan, akan melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Hal itu dilakukan agar keberadaan ibu kota baru tidak akan menggerus budaya dan masyarakat adat setempat.

"Proses ini cukup panjang, maka kita harus libatkan mereka (warga lokal dan warga adat)," ujar Ganjar saat berkunjung di IKN, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, pelibatan warga lokal juga harus dilakukan secara jangka panjang. Ia juga merasa, warga lokal harus mendapatkan kemudahan akses pendidikan dan kesehatan.

