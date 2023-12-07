Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Pranowo Tegaskan Pembangunan IKN Libatkan Masyarakat Adat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |19:52 WIB
Ganjar Pranowo Tegaskan Pembangunan IKN Libatkan Masyarakat Adat
Ganjar Pranowo di IKN. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan, akan melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Hal itu dilakukan agar keberadaan ibu kota baru tidak akan menggerus budaya dan masyarakat adat setempat.

"Proses ini cukup panjang, maka kita harus libatkan mereka (warga lokal dan warga adat)," ujar Ganjar saat berkunjung di IKN, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, pelibatan warga lokal juga harus dilakukan secara jangka panjang. Ia juga merasa, warga lokal harus mendapatkan kemudahan akses pendidikan dan kesehatan.

