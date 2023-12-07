Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Silaturahmi ke Ponpes Al-Munawwir Krapyak, Siti Atikoh Dihadiahi Puisi

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |06:21 WIB
Silaturahmi ke Ponpes Al-Munawwir Krapyak, Siti Atikoh Dihadiahi Puisi
Siti Atikoh dihadiahi puisi oleh santri Krapray/Foto: Istimewa
BANTUL - Istri Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti menyambangi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Kompleks K3 Arafah, Rabu (6/12/2023). Kedatangannya itu merupakan rangkaian kegiatan safari politiknya sejak Senin (4/12/2023) lalu.

Di sana, Atikoh disambut hangat oleh para santri dan kyai. Atikoh bahkan mendapat hadiah puisi berjudul "Belajar Dari Atikoh" dari salah satu santri.

Puisi tersebut diberikan oleh santri yang bernama Muyassarotul Hafidzoh. Momen itu bermula ketika Atikoh disam but oleh pengasuh dan Ketua Yayasan Ponpes An-Nur Yogyakarta, KH Yasin Nawawi usia melaksanakan salat Maghrib.

Kedatangan Atikoh tersebut disambut meriah dengan iringan musik hadroh, Atikoh diantar menuju kediaman kiai.

Atikoh dan KH Yasin Nawawi serta didampingi keluarga Bani Nawawi kemudian berbincang selama sekitar satu jam. Sambil makan malam, mereka larut dalam perbincangan asyik.

Di momen itu, Atikoh juga sempat berdialog dengan lingkungan ponpes. Salah satunya dengan santri putri bernama Muyassarotul Hafidzoh yang memberikan hadiah puisi.

"Puisi ini berjudul Belajar Dari Atikoh, yang saya buat baru saja setelah mendengarkan bagaimana Ibu menjelaskan dan terlihat sekali keilmuan yang membuat saya terinspirasi," ucapnya.

Atikoh pun tak henti-hentinya tersenyum. Ia berterimakasih dan mengaku terenyuh oleh puisi yang dibuat oleh Muyassarotul itu.

"Terima kasih ya Ning, saya sampai merinding dengarnya," ucap Atikoh.

KH Yasin di menyatakan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kepada Atikoh, Yasin menyebut Ganjar adalah sosok pemimpin yang merakyat.

"Dua sosok ini sosok yang hebat, merakyat dan penuh pengalaman dan tegas" ujarnya.

KH Yasin menyebut dari tiga pasangan yang ada, hanya pasangan Ganjar-Mahfud yang lahir dan besar dari desa. Ia pun yakin keduanya dapat merasakan suasana kebatinan rakyat daripada pasangan lainnya.

