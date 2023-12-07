Siswa SMP di OKU Jadi Korban Bullying, Ditendang di Jembatan Kereta

BATURAJA – Video aksi bullying atau perundungan yang diduga dilakukan oleh siswa tingkat SMP di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) jadi viral di media sosial Whatsapp, Kamis (7/12/2023).

Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat dua orang pelajar salah satu sekolah di OKU, tengah menganiaya seorang pelajar lainnya. Video yang diambil oleh salah seorang pelaku itu terjadi di jembatan penyeberangan kereta api Baturaja.

Tampak dua orang anak yang mengenakan baju putih celana biru atau SMP, bersama rekanya berbaju hitam merah dengan celana yang sama sedang menganiaya seorang anak berjau biru garis hitam di jembatan penyebarangan kereta api.

Korban tampak dipukuli dan ditendang hingga tertelungkup di jembatan kereta. Aksi itu direkam pelaku lainnya.

Menanggapi hal itu Kapolres OKU AKBP Arif Harsono SIK MH dikonfirmasi portal ini mengatakan saat ini pihaknya tengah menangani kasus tersebut.

“Keluarga dari korban sudah membuat laporan ke Polres OKU dan ditangani oleh Unit PPA polres OKU, kita belum tahu pasti pemicu dari penganiayaan ini. Namun kalau informasi yang kita terima adanya ketersinggungan di medsos,” kata Kapolres, Kamis (7/12/2023) siang.

Dituturkannya, aksi tersebut terjadi pada, Selasa 5 Desember 2023, siang, sepulang para pelajar dari sekolah. Pelaku yakni FB dan JD serta perekam video penganiayaan pada korban FJ, berinisial AV.

“Kita akan menindak lanjuti kasus ini, bahkan Bhabinkamtibmas Bripka Rio Nanda SIP sudah mendatangi korban dan pelaku agar tidak terjadi polemik ditengah masyarakat, kita juga akan mengajak pihak-pihak terkait seperti keluarga pelaku dan keluarga korban, pihak sekolah dan pemerintah kelurahan setempat akan kita panggil untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ujar Kapolres.