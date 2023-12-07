Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Siswa SMP di OKU Jadi Korban Bullying, Ditendang di Jembatan Kereta

Widori Agustino , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |21:07 WIB
Siswa SMP di OKU Jadi Korban <i>Bullying</i>, Ditendang di Jembatan Kereta
Polisi menyambangi siswa SMP yang jadi korban bullying (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

BATURAJA – Video aksi bullying atau perundungan yang diduga dilakukan oleh siswa tingkat SMP di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) jadi viral di media sosial Whatsapp, Kamis (7/12/2023).

Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat dua orang pelajar salah satu sekolah di OKU, tengah menganiaya seorang pelajar lainnya. Video yang diambil oleh salah seorang pelaku itu terjadi di jembatan penyeberangan kereta api Baturaja.

Tampak dua orang anak yang mengenakan baju putih celana biru atau SMP, bersama rekanya berbaju hitam merah dengan celana yang sama sedang menganiaya seorang anak berjau biru garis hitam di jembatan penyebarangan kereta api.

Korban tampak dipukuli dan ditendang hingga tertelungkup di jembatan kereta. Aksi itu direkam pelaku lainnya.

Menanggapi hal itu Kapolres OKU AKBP Arif Harsono SIK MH dikonfirmasi portal ini mengatakan saat ini pihaknya tengah menangani kasus tersebut.

“Keluarga dari korban sudah membuat laporan ke Polres OKU dan ditangani oleh Unit PPA polres OKU, kita belum tahu pasti pemicu dari penganiayaan ini. Namun kalau informasi yang kita terima adanya ketersinggungan di medsos,” kata Kapolres, Kamis (7/12/2023) siang.

Dituturkannya, aksi tersebut terjadi pada, Selasa 5 Desember 2023, siang, sepulang para pelajar dari sekolah. Pelaku yakni FB dan JD serta perekam video penganiayaan pada korban FJ, berinisial AV.

“Kita akan menindak lanjuti kasus ini, bahkan Bhabinkamtibmas Bripka Rio Nanda SIP sudah mendatangi korban dan pelaku agar tidak terjadi polemik ditengah masyarakat, kita juga akan mengajak pihak-pihak terkait seperti keluarga pelaku dan keluarga korban, pihak sekolah dan pemerintah kelurahan setempat akan kita panggil untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ujar Kapolres.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190086/cyberbullying-gZ7a_large.jpg
Cegah Cyberbullying, Publik Perlu Dibentengi Literasi dan Kesadaran Kritis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184147/bullying-Gb78_large.jpg
Polisi Cek Rekam Medis Korban Usut Dugaan Bullying di SMPN 19 Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/340/3177686/timothy-9Eju_large.jpg
Tragedi Kematian Timothy Anugerah Mahasiswa Unud Diduga Korban Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176206/siswa-rMWf_large.jpg
Siswa SMP Grobogan Tewas dengan Tengkorak Retak, Sempat Dua Kali Diadu Duel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/519/3158628/perundungan-zQRm_large.jpg
Video Perundungan Brutal Gegerkan Bondowoso, 6 Santri  Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/340/3144670/siswa_sd_di_riau_meninggal_disebut_jadi_korban_bully_ini_faktanya-Uboq_large.jpg
Siswa SD di Riau Meninggal Disebut karena Dibully, Ini Faktanya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement