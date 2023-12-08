Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Kementerian PUPR: Lima Bendungan Selesai dan Siap Diresmikan di Awal 2024

Aris Kurniawan , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |11:35 WIB
Kementerian PUPR: Lima Bendungan Selesai dan Siap Diresmikan di Awal 2024
(Foto: doc. PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terus melakukan pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung terciptanya ketahanan air dan pangan di Indonesia, salah satunya bendungan.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR mengatakan, sebanyak lima bendungan yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) siap diresmikan di awal tahun 2024.

"Lima bendungan yang siap diresmikan di awal 2024 yaitu Bendungan Karian, Cipanas, Sepaku Semoi, Tiu Suntuk, dan Lolak. Hal ini merupakan upaya nyata Pemerintah menambah tampungan air di berbagai wilayah untuk ketahanan air dan pangan kita, sekaligus mitigasi terhadap dampak perubahan iklim," kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra.

Bendungan Karian dengan kapasitas tampung 314.7 juta m3 akan menambah suplesi ke Daerah Irigasi (DI) Ciujung dengan luas 22.000 hektare. Selain irigasi, Bendungan Karian akan menyediakan air baku untuk kebutuhan rumah-tangga, dan industri di 9 kota/kabupaten di Provinsi Jakarta dan Banten sebesar 14,6 meter kubik per detik, yakni Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon sebesar 1,5 m3/detik, dan Maja Kabupaten Lebak sebesar 0,6 meter kubik per detik.

Telusuri berita news lainnya
