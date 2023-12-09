Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ketika Sandiaga Ditanya Mahasiswa yang Menilai Politik Sarat dengan Korupsi

Rus Akbar , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |21:01 WIB
Ketika Sandiaga Ditanya Mahasiswa yang Menilai Politik Sarat dengan Korupsi
Sandiaga Uno (Foto: Rus Akbar)
PADANG - Seorang mahasiswi Metania dari Universitas Dharma Andalas sempat memberikan pertanyaan kepada Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno,

“Generasi sandwich mengajak kami bergabung dengan partai, partai banyak koruptornya saling menjelekan, apa seperti itu pak,” katanya saat Pelatihan Digital Marketing di Kota Padang, Sabtu (9/12/2023).

Menurut Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno untuk berpolitik itu sesuai dengan kehendak hati. Dengan masuk di PPP justru merasa sejuk.

