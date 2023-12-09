Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Senangnya Tukang Ojek di Serang, Pangkalannya Diperbaiki Relawan Ganjar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |21:07 WIB
Senangnya Tukang Ojek di Serang, Pangkalannya Diperbaiki Relawan Ganjar
Pangkalan tukang ojek di Serang diperbaiki relawan Ganjar (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANTEN - Para pengemudi ojek di Kota Serang menyampaikan terima kasih atas perbaikan pangakalan ojek yang dilakukan oleh sukarelawan Gerakan Rakyat Desa untuk Ganjar atau Gardu Ganjar.

Pangkalan ojek ini berada di samping kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMH Banten), Jl. Jenderal Sudirman, Kec/Kota Serang.

Perwakilan ojek pangkalan di Kota Serang, Sarmin (43), mengaku kini bisa mencari pendapatan dengan tempat yang nyaman.

"Saya mewakili teman-teman, menyampaikan banyak terima kasih. Tadinya berantakan, sekarang sudah dibantu, kita disini nanti akan nyaman. Ini masih proses perbaikan," ucap Sarmin di lokasi, Sabtu (9/12/2023).

Sarmin bersama rekan-rekannya pun berkomitmen untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres nomor urut tiga, Ganjar dan Mahfud MD untuk Pilpres 2024. Salah satunya dengan menjadikan pangkalan ojek itu sebagai posko pemenangan Ganjar dan Mahfud.

Dirinya juga menilai Ganjar dan Mahfud sebagai pasangan yang terbukti peduli pada masyarakat kecil, serta diyakini akan membawa Indonesia sejahtera dan unggul di segala sektor.

"Kami sebagai rakyat juga pengen Indonesia unggul, enggak ketinggalan dari negara-negara lain," ujar Sarmin ketika mengungkapkan alasan mendukung Ganjar dan Mahfud.

