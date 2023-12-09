Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Menteri Hadi Serahkan 503 Sertifikat Tanah Warga Gunung Kidul, Dijadikan Kebun hingga Homestay

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |09:46 WIB
Menteri Hadi Serahkan 503 Sertifikat Tanah Warga Gunung Kidul, Dijadikan Kebun hingga Homestay
Menteri ATR Hadi Tjahjanto (Foto : Istimewa)
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 503 sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada 255 perwakilan penerima.

Menteri Hadi menyerahkan langsung secara door to door ke sejumlah rumah warga Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidung, pada Jumat 8 Desember 2023.

Hadi Tjahjanto juga menanyakan kegunaan tanah yang disertipikatkan bagi para penerima. Mayoritas warga Desa Tepus memanfaatkan tanahnya sebagai kebun, dan ada juga dijadikan sebagai tempat penginapan untuk wisatawan yang datang.

"Kebanyakan sertifikat yang saya serahkan ini untuk tegalan atau kebun. Saya lihat di desa ini juga banyak homestay, wisatawan datang di sini, tidur di sini. Saya kira di sini tempat yang bagus, sehingga sertifikat ini bisa digunakan untuk usaha, untuk memperbaiki rumahnya, kemudian wisatawan datang ke sini. Tentunya perekonomian bisa langsung naik, bisa tumbuh," ungkap Hadi Tjahjanto.

Di titik terakhir lokasi penyerahan, Menteri ATR/Kepala BPN meriung bersama warga desa di pinggir tebing. Dirinya menanyakan satu per satu kepada masyarakat terkait biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan sertifikat.

"Masyarakat di sini senang, jujur, saya tanya bayarnya hanya Rp150.000 per bidangnya, jadi sesuai dengan target pemerintah kita memberikan Rp150.000 sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama, red) Tiga Menteri," tambah Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut Hadi Tjahjanto mengungkapkan, target pendaftaran tanah di Gunung Kidul ini sebanyak 842.000 bidang dan sudah tercapai kurang lebih 710.000 bidang. Artinya, 85% bidang tanah di Gunung Kidul sudah terdaftar.

"Sebentar lagi di akhir tahun 2024 ini saya yakin 100% semuanya terdaftar," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006418/laksanakan-reforma-agraria-indonesia-diminta-berbagi-kunci-sukses-di-konferensi-tanah-bank-dunia-9vu8GmruMY.jpg
Laksanakan Reforma Agraria, Indonesia Diminta Berbagi Kunci Sukses di Konferensi Tanah Bank Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/519/2984060/polda-jatim-bekuk-lima-mafia-tanah-di-banyuwangi-dan-pamekasan-mZVp8D3KMF.jpg
Polda Jatim Bekuk Lima Mafia Tanah di Banyuwangi dan Pamekasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/525/2978876/tanah-bergerak-di-bandung-barat-hampir-2-hektare-40-bangunan-rusak-BCoVgSrEj4.jpg
Tanah Bergerak di Bandung Barat Hampir 2 Hektare, 40 Bangunan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/337/2973662/ahy-siap-berantas-mafia-tanah-tidak-ada-negosiasi-di-situ-Jq98xt6REM.jpg
AHY Siap Berantas Mafia Tanah: Tidak Ada Negosiasi di Situ!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/337/2969728/nirina-dapatkan-kembali-sertifikat-tanahnya-saya-menjadi-bukti-pemberantasan-mafia-tanah-berjalan-SmIiCXz68i.jpg
Nirina Dapatkan Kembali Sertifikat Tanahnya: Saya Menjadi Bukti Pemberantasan Mafia Tanah Berjalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/340/2961232/serahkan-160-sertipikat-menteri-hadi-dorong-konsolidasi-tanah-pertanian-di-lombok-barat-mSgeHNZxCr.jpg
Serahkan 160 Sertipikat, Menteri Hadi Dorong Konsolidasi Tanah Pertanian di Lombok Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement